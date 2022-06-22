كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته في الرقص بفيديو مع عائلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، مقطع فيديو جديداً له، أثناء استعراض بعض مهاراته العالية في الرقص، رفقة عائلته.

وظهر كريستيانو رونالدو، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر موقع “تيك توك”، قبل ساعات، رفقة نجله كريستيانو رونالدو جونيور، وابنة عمه أليسيا بياتريس أفيرو، ونجلها وهم يرقصون على أنغام إحدى الأغنيات على شاطئ البحر.

ويوجد كريستيانو رونالدو وعائلته بالكامل في مايوركا بإسبانيا، حيث يقضي عطلته الصيفية، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.من ناحية أخرى، كان رونالدو قد تلقى خبراً صادماً أثناء قضاء عطلته الصيفية بتعرض سيارته ”بوغاتي فيرون” لحادث في مدينة مايوركا الإسبانية.

وحسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم السيارة بجدار أحد المنازل الريفية.

والسيارة من نوع “بوغاتي فيرون”، ويقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليونَيْ يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة “بوغاتي سينتوديتشي” (8.5 ملايين جنيه إسترليني)، و”بوغاتي تشيرون” (2.15 مليون جنيه إسترليني).

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تحقق، حالياً، في هذا الحادث من قبل خدمة المرور، بعد أن اصطدمت السيارة بأبواب منزل ريفي ودمرته تماماً.