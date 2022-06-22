أحمد أبوهشيمة يخرج عن صمته ويتحدث لأوّل مرة عن علاقته بـ ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث رجل الأعمال والملياردير المصري أحمد أبو هشيمة للمرّة الأولى إعلامياً حول طلاقه النجمة ياسمين صبري، معلقاً على الجدل الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال خلال حلوله ضيف برنامج “تفاعلكم” على شاشة قناة “العربية”: “أولاً كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها… شفت تعليقات الناس… هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وأضاف: “ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها… نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية… هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

وكان أبو هشيمة وصبري أعلنا زواجهما في العام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، وأعلنا طلاقهما مطلع شهر أيار (مايو) المنصرم.