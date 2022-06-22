شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يوسف هشام يعتذر عن الاستمرار فى دورة مهرجان القاهرة السينمائى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج يوسف هشام، اعتذاره عن الاستمرار فى دورة مهرجان القاهرة السينمائى المقبلة.

وكتب يوسف هشام، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا : "اليوم انتهى عملي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تشرفت بالعمل في المهرجان على مدار الدورتين السابقتين وفخور باللي قدمته وكنت متطلع لعملي في الدورة الحالية، ولكن للأسف مش هقدر أكمل الدورة دي، أنا ممتن لكل اللي اشتغلت معاهم في الدورات السابقة وبتمنى كل التوفيق لإدارة المهرجان الجديدة تحت قيادة الصديق العزيز حسين فهمي، وأتمنى الازدهار الدائم للمهرجان اللي له مكانة عزيزة جدًا في قلبي".



يوسف هشام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية فى النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التى ستنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فيما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى فى دورته الجديدة.

من جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذى كان على مدار النُسخ السابقة مصدرا لانطلاق أسماء جديدة فى مجال السينما العربية والعالمية، وساهم فى دعم الكثيرين من صانعى الأفلام الموهوبين، لافتا إلى أنه بصفته رئيسا للمهرجان وبكونه فنانا عربيا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة فى المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.

من ناحية أخرى، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن اختيار ليندا بلخيرية، ضمن الفريق جاء بناء على تمتعها بخبرة واسعة اكتسبتها بفضل مشاركتها كمبرمجة فى العديد من المهرجانات، مؤكدا أنه يثق فى أن التعاون معها سيؤتى ثماره وسيشكل فارقا إيجابيا فى النسخة المنتظرة من المهرجان