شكرا لقرائتكم خبر عن جودي هوث تحتفل بإدانة الفنان الأمريكى بيل كوسبى في قضية الاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جودي هوث ضحية الفنان العالمي بيل كوسبي بفوزها عليه في القضية التي اتهمته فيها بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا قبل 50 عاما.

وأصدرت هيئة محلفين في مقاطعة لوس أنجلوس الحكم لصالح جودي هوث ، البالغة من العمر الآن 64 عامًا ، ومنحتها 500 ألف دولار تعويضا، وقرر المحلفون أن كوسبي تسبب عمدا في اتصال جنسي ضار مع هوث، ضد قاصر.

وفي سياق متصل أطلق سراح الممثل العالمى بيل كوسبى، بعد ألغت المحكمة العليا فى بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسى بعد ثلاثة سنوات من الحكم الصادر بحقه بالسجن بتهمة التخدير والاعتداء الجنسى على سيدة تدعى أندريا كونستاند، وألغت محكمة فيدرالية أمريكية حكم إدانة فنان الكوميديا الأمريكى بيل كوسبى بالسجن فى قضية مخدرات واعتداء جنسى على امرأة عام 2004.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن المحكمة العليا فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت إلغاء حكم إدانة كوسبى الصادر عام 2018 بالسجن من 3 إلى 10 أعوام، مستندة فى حكمها على أخطاء من جانب المدعى العام.