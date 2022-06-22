شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى وصابرين يصوران مسلسل "أعمل إيه" نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج أحمد عبد الحميد التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "أعمل إيه" الذي يقوم ببطولته النجمان خالد الصاوي وصابرين والمكون من 45 حلقة، حيث يعمل على اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير تمهيداً لبدء العمل نهاية شهر يونيو الجارى.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما خالد الصاوى فانتهى مؤخراً من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" الذى يشاركه البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.