شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا في بيروت الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم كاظم الساهر، حفلا غنائيا في بيروت، يوم الجمعة 15 الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كاظم باقة من أجمل أغانيه القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



كاظم الساهر

كما يستعد القيصر خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يحيي هناك 5 حفلات الأولى يوم الخميس 15 أغسطس المقبل في مدينة تورونتو بكندا.

وأحيا القيصر كاظم الساهر، مؤخرا حفلاته الغنائية في أستراليا، بحفل غنائي في ملبورن، بعد أن أحيا حفلين في سيدنى، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمختلف الدول العربية.

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا، مؤخرا في مهرجان " الغناء بالفصحى "، وتألق خلال الحفل بتقديم عدد كبير من أغنياته المشهورة التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل، والتي تفاعل معه الجمهور الحاضر.