شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور جديدة من Thor: Love And Thunder قبل طرحه يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل 3 صور جديدة من فيلمها Thor: Love And Thunder الجديد المنتظر، المقرر أن يصل بداية من يوم 8 يوليو المقبل بـ دورالعرض المختلفة حول العالم، وظهر بالصورأهم أبطال العمل الجديد منهم كريس هيمسوورث، وناتالي بورتمان.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.



Thor Love And Thunder (1)



Thor Love And Thunder (2)