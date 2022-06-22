شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة سماع للإنشاد تقيم احتفالية "نور البدر" بقبة الغوري.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، يقيم الفنان انتصار عبد الفتاح احتفالية كبرى تحت عنوان "نور البدر"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الحالي بقبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

احتفالية "نور البدر" ستقام بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة داعي الندى والفنان نور أخياري، فرقة بنات الحور، فرقة أكابيلا ، وتكون الاحتفالية استعداداً للدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

وقد شارك في الدورة 14 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي الروحية 33 فرقة في الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، تحل دولة الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية.

وقد أسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، ولأول مرة في هذه الدورة الاستثنائية ذهب المهرجان إلى حلوان وتحديداً قصر الأميرة خديجة الأثرى التابع لمكتبة الاسكندرية، كما ذهب أيضا ولأول مرة إلى مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط في احتفالية كبرى بكنيسة سانت كاترين وذلك للتأكيد على التواصل الإنسانى والرسالة التنويرية للمهرجان.