نرمين الفقي تشع جمالًا وأنوثة في عيد ميلادها الـ50.. هل تصدق أنها في هذا السن؟! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:43 صباحاً - إحتفلت أمس الثلاثاء الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الخمسين ، حيث ولدت في 21 يونيو عام 1972 فى مدينة الإسكندرية، والتحقت بكلية فيكتوريا وهي إحدى أعرق المدارس الإنجليزية.

عاشت نرمين الفقى طفولتها في أحضان والدتها بعد انفصالها عن والدها، وتخرجت من كلية التجارة جامعة الأسكندرية.

نرمين الفقى بدأت حياتها الفنّية في عالم الإعلانات بعد أن اكتشفها طلعت يوحنا مع بداية التسعينات كممثلة إعلانات، ثم انتقلت بعد ذلك للتمثيل، والأعمال الدرامية تحديدا، ففي أواخر التسعينات شاركت في مسلسل “حياة الجوهرى” مع الفنانة يسرا، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقتها.

وبعد نجاح المسلسل توالت عليها العروض الفنية، لتقدم نرمين الفقي بعدها العديد من الأعمال ومن أبرزها: “رد قلبي، بنات عمري، للثروة حسابات أخرى”، وتلتها بأعمال “ولم تنس أنها امرأة” و”الفسطاط” و”فلاح في بلاط صاحبة الجلالة” و”امرأة في شق الثعبان” و”أحلامنا الحلوة” و”حكاوي طرح البحر”.

وغابت نرمين الفقى بعد ذلك عن الساحة الفنية عدة سنوات، وكشفت في اكثر من لقاء لها أن فترة غيابها، لم يكن بإرادتها، وإنما لأكثر من سبب أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها فى ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها فى تلك الفترة.

وفي عام ٢٠١٤ عادت من جديد الفنانة نرمين الفقي للساحة الفنية وذلك من خلال مسلسل “جبل الحلال” للنجم الراحل محمود عبد العزيز، وتقدم بعد ذلك أيضا مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا، وتعود نرمين الفقي بقوة من خلاله للساحة الفنية مجددا.

نرمين الفقي أشهر عازبات الوسط الفني وسر تأخر زواجها

أشهر عزباء هي نرمين الفقي في الوسط الفني المصري، من الفنانات القليلات اللواتي لم يتزوجن، وكشفت في لقاء إعلامي سابق عن عدم ممانعتها في الزواج من الرجل المناسب ولكن بشروط.

وأكدت نرمين الفقي أنها غير قلقة من تأخر الزواج، مشيرة إلى أنها كانت تنعم بالونس مع والدتها ولم يكن لديها الوقت الكافي للتفكير في الأمر بالإضافة إلى تزمت والدتها في اختيار العريس المناسب.

وأضافت نرمين: “قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم.. خوف الأم كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليا جداً”.

مواصفات زوج نرمين الفقي

أوضحت نرمين الفقي أن المستوى المادي ليس شرطا مهما لزواجها، “لو كنت مهتمة بالمادة كان زماني اتجوزت مليارديرات” ولكن يجب أن يكون زوجها المستقبلي على قدر من الثراء مما يمنحها عيشة هنيئة.

تابعت: “كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل امرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عاوزة أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أقل لكن يكون عنده مميزات تخليني كامرأة موافقة وكعيلة راضية عليه”.

اكملت صفاته قائلة: “لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكونش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل”.

وأكدت نرمين أنها لا تعبأ بعدم الزواج نهائيا، مشيرة إلى أنها من الأفضل أن تظل بلا زواج على أن تتزوج من رجل يصبح اختيارها السيء الذي تدفع ثمنه من شبابها وجمالها.

أسرار جمال نرمين الفقي

أكدت الفنانة المصرية أن الجمال يجب أن يبدأ من الداخل، فالقلب الطيب الراضي ينعكس على صاحبه ويجعله يبدو في صورة جميلة يتقبلها الناس.

وبالإضافة إلى جمال شخصيتها فنرمين الفقي تحب ممارسة الرياضة بانتظام، لتحافظ على رشاقتها وقوامها وشبابها.

وعن الزيوت الطبيعية قالت نرمين الفقي: “بحب زيت الزيتون الطبيعي، موجود وبحط معاه ثوم، وبسيبه أسبوع أو أسبوعين في برطمان عندي، ياخد فوايده وأصفيه جدا، ونعمله وصفه بالجرجير، الجرجير مهم أووي وبيمد الشعر بالعناصر الغذائية”.

وحذرت نرمين الفقي من النوم مباشرة بعد تناول الطعام، كما حذرت من تناول بعض الفواكه مثل المانجو لما فيها من أملاح قد تضر الجسم.

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