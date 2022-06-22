فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها الرقص.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:43 صباحاً - كشفت الفنانة الراقصة المصرية فيفي عبده عن حقيقة الاخبار المتداولة عن اعتزالها الرقص.

وقالت فيفي عبده، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”: “أنا لسه برقص، ما اعتزلتش الرقص، وأنا بحب الرقص جدا، حاجة بهواها، زي الأكسجين بتاعي”.

وكانت فيفي عبده قد شاركت مؤخرا مقطع فيها لها ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “عبده”، لبوسي و​محمود الليثي​.



تفاعل الجمهور مع رقصة فيفي عبده، معبرا عن كمية الطاقة الإيجابية التي تمنحها فيفي عبده لهم، من خلال المقاطع التي تنشرها، والتي دائما ما تكون مليئة بالحياة والفرح.