شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Downton Abbey: A New Era يحقق 87 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، الذى طرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، إلى 87 مليونًا و 360 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، منذ طرح العمل يوم 20 مايو الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Downton Abbey: A New Era بين 42 مليونًا و 196 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 45 مليونًا و 164 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.