لن تعرفوها.. هذه الطفلة أصبحت فنانة جريئة تزوجت 4 مرات والأخيرة كادت أن تقضي عليها.. لن تتوقع من هي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:50 صباحاً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنانة مصرية شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وقالت أنها ممثلة معروفة تزوجت أربع مرات والأخيرة كادت أن تودي بحياتها.

إنها الفنانة المصرية سمية الخشاب التي فاجأت جمهورها ومتابعيها وقامت بنشر صوره نادرة لها وهو صغيرة بأول عمرها في مرحلة الطفولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام “.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل معها المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمال ملامح الفنانة المصرية منذ تلك المرحلة العمرية المبكرة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة سمية الخشاب

بدايات سمية الخشاب:

ولدت سمية الخشاب في مدينة الإسكندرية. تخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 1997، وبدأت مشوارها الفني في عام 1993. حيث كانت تستعد لتقديم أغنيات، ولكن فجأة وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم، وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت سمية تعمل في مجال السياحة والبنوك، كما أنها قامت بدراسة الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.

بداية سمية الخشاب الحقيقية كانت بتمثيل دورًا صغيرًا بمسلسل (الحساب) مع صلاح السعدني، لكن يعتبر مسلسل (الضوء الشارد) هو بداية انطلاقتها لعالم الشهرة والنجومية، شاركت في «الحقيقة والسراب» و«الريس عمر حرب» و«ساعة ونص» و«موسى».

زيجات سُمية الخشاب:

تزوجت الفنانة سمية الخشاب 4 مرات : أول زواج كان عمرها 23 سنة قبل دخولها مجال الفن كأي فتاة تخرجت وارتبطت لتعيش حياة هادئة ولكن تم الانفصال لرفضه دخولها مجال الفن.

الزواج الثاني لسمية تم سرا، وعند انفصالها كشفت الفنانة تفاصيله عام 2014م، وكان برجل أعمال عربي معروف، ولا يحب الظهور تحت الأضواء، وأصر على إبعادها عن الفن واعتزالها بشكل نهائي وان تتفرغ للحياة الأسرية لكنها رفضت وقررت الطلاق والرجوع للفن.

تزوجت سمية للمرة الثالثة وانفصلت للمرة الثالثة بعد زواج قصير وكانت صدمة للفنانة بهذا الزواج كبيرة، ولا تحب ذكر هذا الشخص نهائيا، والمرة الرابعة من كابتن طيار تعرفت علية في مدينة الإسكندرية وتزوجت بعد قصة حب طويلة ولكن تم الانفصال.

أحمد سعد وسمية الخشاب.. «قصة حب انتهت بفقدان الطحال»

تقربت من المطرب أحمد سعد في مسلسل الحلال، وبعد انتشار الشائعات التى تكشف إنها تعيش قصة حب معه، التزمت الصمت خصوصا بعد نفي الأمر منه، وصرحت وقتها أن علاقتها بأحمد علاقة روحانية، ولكنه اعترف بوجود علاقة عاطفية معه، وتزوجوا وأحتفلوا بعقد قرانهما في 20 أكتوبر 2017م، وهو عيد ميلادها بحفل صغير بمنزلها بحضور المقرين لها.

قالت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولته قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: «أحمد سعد كان عنده ظروف ماينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومارفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين».

سمية الخشاب تستعد لمسلسل «ظروف خاصة» مع النجم مصطفى قمر

من ناحية أخرى، تجتمع الفنانة سمية الخشاب و الفنان مصطفى قمر في مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، وذلك بعد غيابهما عن العمل سويًا منذ 19 عامًا في فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وتظهر الفنانة سمية الخشاب بلوك مختلف ومميز عن مسلسلها الأخير موسى، سوف يكون مفاجأة لجمهورها.

وتدور قصة مسلسل “ظروف خاصة” في إطار إجتماعي أكشن تشويقي، وجاري التعاقد باقي أبطال العمل من أجل بدأ التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع عدد من ألمع النجوم أبرزهم: مصطفى قمر. سمية الخشاب. سميرة صدقي. وعدد من ألمع النجوم النجوم جار الإعلان عنهم في الفترة المقبلة. من إخراج محمد عبدالخالق. وإنتاج محروس المصري.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب “مسلسل موسى” الذي عرض في الماراثون الرمضاني قبل الماضي 2021، بطولة محمد رمضان، عبير صبري، سيد رجب، حمدي الوزير، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وعدد من ألمع نجوم الدراما، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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