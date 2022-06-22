بالصورة – تعرّفوا على والد نانسي عجرم في ظهور نادر له إحتفالًا بعيد الأب… هل يشبهها؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:50 صباحاً - احتفل النجوم والنجمات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات السوشيال ميديا، بـ عيد الأب الذي صودف يوم أمس والذي هو فعليا يوم غد في البلاد العربية.

ومن بين هؤلاء النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي إحتفلت بيوم الأب ونشرت صورة تجمعها بوالدها في ظهور نادر له، وأخرى لـ “تورتة” احتفالا بوالدها.

وكتبت نانسي على صورة والدها “بيِّ” ووضعت بجانبها إيموشن قلب أحمر، وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة بشكل لافت مشيرين لوجود بعض الشبه بين الفنانة ووالدها، كما تداولتها عدد من الصفحات

ظهور نادر لوالد نانسي عجرم إحتفالًا بعيد الأب

هدية مميزة من إبنة نانسي عجرم بمناسبة عيد الأب

كما احتفلت النجمة ​اللبنانية ​ مع عائلتها بيوم الأب بطريقة مميّزة، وحرصت ابنتها الوسطى على إعداد مفاجأة خاصة لوالدها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وشاركت نانسي متابعيها عبر خاصية “الستوريز” ببعض اللقطات عفوية مميّزة تجمع زوجها ببناتها الثلاث: ايلا وميلا وليا في مناسبات مختلفة، وأظهرت من خلالها حنّيته وعلاقته الجميلة بهن.

وحرصت نانسي أيضًا على مشاركة متابعيها بصورة لقالب الحلوى البسيط الذي حضّرته ابنتها الوسطى لوالدها بهذه المناسبة، واختارت أن تزينه بحبيبات من الشوكولاتة رسمتها على شكل قلب، تعبيراً عن حبّها هي وشقيقتيها لوالدهن.

وعلّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على صورة قالب الحلوى قائلةً: “صنع بحب، بيدي إيلا، لأفضل أب في العالم”.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت “التريند” على السوشيال ميديا، بعد الحفل الضخم الذي أحيته في مدينة العقبة ضمن مهرجان “ايلة” الموسيقي الذي أُقيم في مدينة العقبة الأردنية، وشهد الكثير من المواقف العفوية الطريفة بين النجمة وجمهورها.

من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم بغناء تتر “مسلسل يوتيرن“، الذي عُرض في دراما رمضان 2022 المنقضي.

“يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

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