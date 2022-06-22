شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يحيى حفلاً غنائيًا نهاية يونيو بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم السعودى، رابح صقر، حفلاً غنائيًا، يوم 30 يونيو الشهر الجارى في موسم جدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية التي يحبها الجمهور.



رابح صقر

وطرح النجم رابح صقر، أحدث أغانيه الأيام الماضية "تصفحينى"، وقد طرح رابح صقر، ثانى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "نوع من البشر"، و الأغنية من كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

ومؤخرا طلب رابح صقر من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل لخضوعه لعملية قسطرة في القلب للمرة الثانية، وكتب رابح صقر، وقتها عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير أولاً أشكر كل من سأل عنى وعن صحتى واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية الله لا يوريكم مكروه".

وكان رابح صقر، قد خضع لعملية قسطرة فى القلب ما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية الفترة السابقة بسبب حالته الصحية.

وحرص رابح صقر على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.