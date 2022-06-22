شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: الاختيار 3 أهم الأعمال الدرامية التى قدمت فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رياض إنه مبسوط بالمشاركة فى مسلسل الاختيار 3 الذى يعد من أهم الأعمال الدرامية التى قدمت فى الفترة الأخيرة، وحمل كل جزء من أجزائه رسالة مهمة وكان حالة اجتماعية مختلفة.

وأضاف رياض، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل ببرناج "فى مصر" الذى يذاع على قناة سى بى سى: "كل ما قدم فى مسلسل الاختيار حقيقى بنسبة 100%، حيث قدمت شخصية مهمة جدا بأهمية الجهاز اللى كنت شغال فيه فى حماية البلد".

وأشار إلى أنه غاب عن الفن حوالى 3 سنوات بعد الثورة وعاد بعدد من الأعمال المهمة منها "لعبة إبليس" و"كفر دلهاب" والجزء السادس من "ليالى الحلمية" و"رحيم" و"بنت القبائل" و"الأب الروحى" وغيرها التى حققت نجاحا كبيرا، وقدمت فى كل عمل شخصية مختلفة.

وشارك محمد رياض مؤخرا فى مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التى أدت إلى وصول جماعة الإخوان إلى رأس السلطة، والأزمات التى لحقت بمصر فى تلك الفترة التى سببت فى حالة غضب شعبى على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسى، والتى انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.