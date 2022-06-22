الصور الأولى لوالد هند صبري الذي دائمًا ما تتحدث عنه في الإعلام… برأيكم هل يوجد شبه بينهما؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:43 صباحاً - احتفل النجوم والنجمات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات السوشيال ميديا، بـ عيد الأب الذي صودف يوم أمس والذي هو فعليا يوم غد في البلاد العربية.

ومن بين هؤلاء النجمة التونسية هند صبري التي شاركت مقطعي فيديو على ستوري «إنستجرام»، تضمنًا عددًا من اللقطات التي تجمعها بوالدها، وكتبت عليهم: “عيد أب سعيد لكل الأباء”.

كما وجهت النجمة التونسية رسالة للذين يفتقدون آبائهم في هذا اليوم، فتابعت قائلة:”ودعم كبير لكل هؤلاء الذي يفتقدون آبائهم في هذا اليوم”.

والد هند صبري في أول ظهور عبر إنستجرام

يُذكر أن هند صبري صرّحت خلال استضافتها في “برنامج السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني أن انفصال والدها ووالدتها أصعب مرحلة في حياتها، وكانت وقتها في مرحلة الثانوية العامة وكان الأمر مثل العاصفة، ورغم ذلك حصلت على الثانوية العامة وأصيبت بانهيار بعدها.

هند صبري تنشر صورة أخرى لوالدها بمناسبة عيد الأب

وتابعت: “يوم الانفصال كنت فى المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لى: ” باباكي مش راجع تانى. بعدها قاطعت أبي ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معي”.

وأضافت: “بدأت أعاتب أبويا وصممت أقول كل حاجة جوايا ساعتها، وقلت له منذ 4 سنوات تقريبًا: المشكلة مش فى الانفصال، المشكلة إزاي حصل الانفصال، لأنه فى النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمي قد انهار”، وعن أول لقاء بينهما بعد مقاطعة سنوات: “اتقابلنا في المطار وأول حاجة قلتها له وحشتني”.

هند صبري تنتظر كيرة والجن.. وتستعد لـ في مهب الريح

وعلى الصعيد الفنّي، تنتظر الفنانة هند صبري عرض فيلمها الجديد “فيلم كيرة والجن” في موسم عيد الأضحى، يوم ٣٠ يونيو الجاري في مصر وجميع الدول العربية.

وتجسد هند شخصية فتاة صعيدية تسمى “دولت فهمي” تحاول العمل مع كريم عبد العزيز، وأحمد عز في المقاومة ضد الإنجليز، ويقتلها شقيقها بسبب العادات والتقاليد الصعيدية.

وأعربت هند عن سعادتها بالعمل الذي يعيد السينما المصرية لعصر البطولات الجماعية الكبرى والإنتاجات الضخمة.

وروّجت هند صبري للعمل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث نشرت الإعلان الرسمي للفيلم.

الفيلم يجمعها بالنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد في تعاونهما الرابع بعد “عمارة يعقوبيان” و”إبراهيم الأبيض” و”الفيل الأزرق ٢” ويكتبه أحمد مراد في تعاونهما الثاني كسيناريست بعد “الفيل الأزرق ٢”.

من ناحية أخرى بدأت هند صبري التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم “في مهب الريح“، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال ال 45 حلقة، إنتاج محمد مشيش، وتعاقد عليه أيضا إياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد وهو اسم مبدئي، والعمل مأخوذ عن مسلسل the good wife، ومن المفترض أن تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل خلال الفترة المقبلة، كما تعاقدت الشركة مع أحمد خالد موسى ليتولى إخراج العمل، ويواصل صناع العمل حاليا الانتهاء من كافة التعاقدات من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

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