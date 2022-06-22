شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يكشف ذكرياته فى مسلسلى "امرأة من زمن الحب" و"الضوء الشارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر النجم محمد رياض كواليس مسلسل "امرأة من زمن الحب" خلال استضافته في برنامج في مصر الذى يذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى عمرو خليل، قائلا: "كنت مبسوط بالعمل مع الفنانة سميرة أحمد التي تعلمت منها الكثير، خاصة أنها كانت تهتم بكل تفاصيل العمل وتؤمن أن الفن رسالة".

وأشار إلى أنه يعتز بمسسل "الضوء الشارد" الذى شارك في بطولته مع النجمة سميحة أيوب التي قدمت الدور بكل عبقرية، وانبسطت بالعمل معها في أكثر من مسلسل.

وأكد رياض أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" خلق ذاكرة للدراما وما زال في أذهان الجمهور حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساعدت على نجاحه، منها أنه قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد توفيق وإنتاج قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى العملاق الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، وهو عمل عبر عن الأسرة المصرية.

واستكمل حديثه أن الراحل محمود ياسين كان يتعامل معه كابنه وليس زوج ابنته، مشيرا إلى أنه كان ممثلا عظيما وعبقريا ومثقفا ومحبا لأسرته وأصدقائه.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة احتمال يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل "الحلم"، كما ينوى للعودة إلى المسرح مرة أخرى.