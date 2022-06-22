شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مى فاروق تحيى حفلا غنائيا بالسعودية بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مى فاروق، حفلا غنائيا بالسعودية اليوم الأربعاء ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح ليالينا وتقدم مى باقة من أغانيها الخاصة وعددا من أغانى سيدة الغناء العربى أم كلثوم ونجاة وفايزة أحمد، وهذ الحفل هو الثالث لها خلال الأشهر الأخيرة.

وكان شارك فريق وسط البلد ومسار إجبارى، ضمن حفلات موسم جدة، الذى أقيم على مسرح البحر الأحمر، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث قدم الفرقتان سهرة غنائية مطولة.

وقدمت فرقة وسط البلد مزيجا غنائيا من أقدم وأبرز أغنياتها، مثل" انتيكا" و"شمس النهار" وغيرها من الأغنيات المحببة لدى جمهورهم.

وخطفت مسار إجباري قلوب الجمهور السعودى بأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل: "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب".