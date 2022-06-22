شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر ونضال الشافعى يبدآن تصوير فيلم "13 تموز".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أسرة فيلم "13 تموز" تصوير أول مشاهد العمل، وهو بطولة هالة فاخر ونضال الشافعى، نانسى صلاح، عبد العزيز مخيون، سارة الشامى، وعدد من الفنانين، إخراج معتز حسام، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

أسرة فيلم "13 تموز"

أسرة فيلم "13 تموز"

عبد العزيز مخيون قدم آخر أعماله مسلسل "الاختيار" فى دور مرشد الجماعة الإرهابية، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، وعدد من الفناننى الشباب، إخراج بيتر ميمى.

أما نضال الشافعى فقدم مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ولبلبة، وعمرو عبد الجليلأ، وميرنا نور الدين، وسنتيا خليفة، وكريم عفيفى، اخراج مجدى الهوارى.

وانتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير آخر مشاهدها فى فيلم "فى القلب" ومقرر طرحه فى دور العرض فى الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، ومجموعة من الشباب، إخراج مرقس عادل.