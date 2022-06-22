شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تعلن عودة "صاحبة السعادة" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عودة برنامجها "صاحبة السعادة" عقب عيد الأضحى المقبل، بعد فترة توقف، وذلك ردا منها على سؤال أحد متابعيها على موقف تبادل الصور "إنستجرام".

وأشارت إسعاد يونس إلى موعد عودة برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بعد فترة من التوقف قائلة: "بعد العيد هرجع تاني إن شاء الله".

وسأل متابع، الإعلامية إسعاد يونس، عن عدم إجراء مقابلة مع الزعيم عادل إمام "عاوزين حلقة للزعيم"؛ لترد: "أتمنى ذلك لأنه مُقل الظهور مؤخرا، مع أنه صاحب الفضل فى إطلاق لقب إسعاد مصر على شخصى الضعيف".

وخاضت الفنانة والمنتجة والكاتبة الكبيرة إسعاد يونس تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج (مساحة حرة) على شبكة قنوات أوربت فترة التسعينيات، ثم بدأت برنامجها الناجح المميز (صاحبة السعادة) عام 2014، الذى حقق نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة، وأصبح من أهم البرامج التي تعلق بها الملايين ويحرصون على متابعتها، فالبرنامج منذ بدايته عمل على تشجيع الصناعة الوطنية والحفاظ على الهوية المصرية، وتنوع ضيوفه من كل فئات المجتمع ونجومه ومن أصحاب قصص النجاح الملهمة، تدير معهم النجمة المحبوبة حوارات إنسانية وتستخلص منها حكايات وقصص نجاح وتجارب فتخلق حالة من المتعة والاستفادة للجمهور.