شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم حافظ بـ"البيجاما" فى صورة نادرة خلال جلوسه ببلكونة منزله بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 93 عاما مرت على ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي ولد يوم 21 يونيو من سنة 1929، وما زالت أغانيه وأفلامه عالقة في أذهان الجماهير.

وفي ذكرى ميلاده، كشفت إحدى الحسابات المهتمة بأخبار وصور العندليب الراحل عبر إنستجرام، عن صورة نادرة له، خلال جلوسه في بلكونة منزله بحي الزمالك، خلال فترة سبعينيات القرن الماضي، وظهر في الصورة مرتديا "بيجاما" وكان يتحدث في هاتف المنزل.



عبد الحليم حافظ

ولد عبد الحليم حافظ فى 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، واسمه الحقيقى عبد الحليم شبانة، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل ليعيش بعدها فى بيت خاله الحاج متولى عماشة.

انطلق عبد الحليم حافظ فى عالم الغناء وقدم للسينما 16 فيلماً حقق بها نجاحاً كبيراً على مستوى التمثيل، لاسيما أنه اعتمد فيها على تقديم أغانيه الجديدة والتى حظيت بشهرة كبيرة مقارنة بالأغانى التى غناها فى حفلاته.