شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال يقدم " ألف عيلة وعيلة "عرض تخرج الدفعة الأولى بقسم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض المخرج خالد جلال يومي الخميس والجمعة المقبلين عرض " ألف عيلة وعيلة " لتخريج الدفعة الأولي بقسم التمثيل ، وذلك علي مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي الساعة الثامنة مساء .

العرض صياغة و إخراج خالد جلال وديكور عمرو عبد الله والأعداد الموسيقي لكريم شهدي والمخرج المنفذ علا فهمي والإضاءة لاحمد عبد التواب ووليد فوزي والصوت لمحمد حسن .

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد جلال كان العرض المسرحي " سينما مصر " الذي عرض لعدة مواسم علي مركز الابداع الفني ، وهو عرض كان يتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .