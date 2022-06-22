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حماده هلال وفؤش والكابو فى حفل زفاف المخرج كريم مسلم

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج كريم مسلم بحفل زفافه على عروسته آسيل محمد، فى أحد الفنادق الكبرى، فى حضور  نجوم الفن على رأسهم المطرب حمادة هلال ومحمد فؤاد وحميد الشاعرى، وعمر كمال، وكابتن أحمد حسن، والشاعر تامر حسين، ومحمد عز، ومحمد شاهين ومينا عطا، وأحمد جوهر، والملحن أحمد حسين، والصحفى هانى عزب.

محمد فؤاد
 
محمد فؤاد2

 

 

حفل زفاف المخرج كريم مسلم
 
حفل زفاف كريم مسلم بحضور فؤش
 
حفل زفاف كريم مسلم
 
محمد فؤاد فى حفل زفاف كريم مسلم
 
الشاعرى
 

يذكر أن كريم مُسلم أخرج مؤخراً كليب "روح الروح" للنجم حمادة هلال، كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، فضلاً عن إخراجه كليب "شكوى إلى الله" للنجم الكبير محمد فؤاد وهى من كلماته وألحانه وتوزيع كريم عبد الوهاب، وحققت نجاحاً كبيراً عبر موقع "يوتيوب".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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