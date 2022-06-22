شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال وفؤش والكابو فى حفل زفاف المخرج كريم مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج كريم مسلم بحفل زفافه على عروسته آسيل محمد، فى أحد الفنادق الكبرى، فى حضور نجوم الفن على رأسهم المطرب حمادة هلال ومحمد فؤاد وحميد الشاعرى، وعمر كمال، وكابتن أحمد حسن، والشاعر تامر حسين، ومحمد عز، ومحمد شاهين ومينا عطا، وأحمد جوهر، والملحن أحمد حسين، والصحفى هانى عزب.

























يذكر أن كريم مُسلم أخرج مؤخراً كليب "روح الروح" للنجم حمادة هلال، كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، فضلاً عن إخراجه كليب "شكوى إلى الله" للنجم الكبير محمد فؤاد وهى من كلماته وألحانه وتوزيع كريم عبد الوهاب، وحققت نجاحاً كبيراً عبر موقع "يوتيوب".