إليسا تكشف سبب اختيارها ” سعد لمجرد ” لمشاركتها أغنية من أول دقيقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” في لقاء صحفي أجرته على هامش حفلها الأخير في مدينة جدة عن سبب اختيارها للفنان المغربي ” سعد لمجرد ” لمشاركتها في غناء أغنية (من أول دقيقة) .

خاصة بعد تعرض إليسا لمجموعة من الانتقادات بسبب تعاونها مع سعد لمجرد الذي يواجه اتهامات باغتصاب والتحرش بالعديد من الفتيات في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .

فقالت إليسا : ” سمعته كيف بيغني، مش عم بحكي عن الأغاني تبعه .. قعدت قعدة معه وسمعته كيف بيغني .. غير إن هو حدا عنده إحساس كتير وحرام إنه ما يبرز ” .

يذكر أن إليسا كانت قد طرحت مؤخرا مع سعد لمجرد أغنية من أول دقيقة .. والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم .

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وبلغ عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب في شهر واحد فقط حتى الآن 136 مليون مشاهدة .