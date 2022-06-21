رانيا محمود ياسين : ” يعجز لساني عن الكلام “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:54 مساءً - خرجت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام للتعليق على الأحداث المؤلمة التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية .

بداية من حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة ” نيرة أشرف ” طعنا على يد زميلها إلى إعلان شاب إقدامه على الانتحار وقيامه بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الجامعة بالمنصورة وهو مستقل سيارة وانتحار شاب آخر من أعلى برج القاهرة .

فكتبت رانيا محمود ياسين في منشورها : ” هو ده اللي كنت بقوله من كام يوم، تأثير العنف وفكرة تصدير سهولة قتل النفس التي حرم قتلها إلا بالحق وتأثيرها علي نفوس الشباب علي السوشيل ميديا ” .

وتابعت : ” وإنه بلاش نستسهل ونقول محاولات الانتحار من ضعاف النفوس ونعلنها بكل فخر علي السوشيال ميديا وكأنه شئ عادي والله ربنا أعلم بحالهم طبعا ” .

وأضافت : ” بجد حزنت جدا، إنا لله وإنا إليه راجعون .. يارب ارحمهم جميعا يارب انت أعلم بهم وبحالهم يارب العالمين يا حنان يا منان أنظر لهم برحمتك التي وسعت كل شئ ” .

وأكملت الفنانة المصرية : ” وطبعا الشاب كمان اللي انتحر في المنصوره قبلها كان بيعزي في فتاة المنصورة .. الله يرحمهم ويصبر أهلهم ” .

واختتمت رانيا محمود ياسين قائلة : ” ماذا يحدث للشباب في مجتمعنا اللي دايما نتحدث عنه إنه مجتمع متدين .. إيه اللي حصل لشبابنا، اللي حصل في بيوتنا، إيه حصل في مجتمعاتنا لاحول ولا قوة إلا بالله ,, والله يعجز لساني عن الكلام .. لا حول ولا قوة إلا بالله ” .