جيرار بيكه يظهر مع شقراء في حفل في مطعم سويدي بعد الانفصال عن شاكيرا

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

تعرّض مدافع برشلونة جيرارد بيكيه للتصيّد من قبل صاحب مطعم سويدي نشر صورة له مع شقراء غامضة في حفل .



وصفت كاترين زيتوميرسكا صاحبه الصوره بأنه "خاسر" وادعت أن الشهرة قد افسدت رأسه بعد مفاجأته مع رفيقته الجديدة بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا .

حيث انتشرت صورة بيكيه وهي ترتدي سترة بقلنسوة على طول الشابة التي ترتدي قبعة بيضاء مزركشة ، يوم الإثنين ، بينما حاولت الصحافة الإسبانية التعرف عليها.

قالت سيدة الأعمال كاترين ، وهي أيضًا مدوّنة شهيرة ومقدمة برامج تلفزيونية في موطنها السويد ، في تدوينه ان جيرار لاعب فاشل حيث انه رفض القاء التحيه علي ابنها الصغير حينما طلب منه ذلك . "كنت واضحًا معك. طلبت منك أن تقول مرحباً لابني. لقد قلت لا'. لأنك ماذا؟

أدت الضجة التي أحدثتها صورة كاترين للانتقام ، والتي تم التقاطها في حفلة كانت جزءًا من حدث يسمى 'Brilliant Minds' والذي حضرته بيكيه كرئيس تنفيذي لشركته Kosmos ، إلى خصخصة حسابها على Instagram خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت كاترين للصحافيين الكتلونيين لورينا فاسكيز ولورا فا قبل اتخاذ الإجراء الصارم: "سألت عما إذا كان بإمكانه أن يقول" مرحبًا "لابني وقال" لا ".

"فوجئت قليلاً بسألته مرة أخرى وكان رده هو نفسه. لم يكن وقحًا ، لكنه كان متعجرفًا بعض الشيء.

"أفترض ذلك لأنه لاعب كرة قدم مشهور ... لكنني لم أقابله حتى ذلك الحين. بعد ذلك التقطت الصورة لنشرها على Instagram الخاص بي ".

اعترفت كاترين بأنها لم تكن لديها أي فكرة عن صديق بيكيه الغامض ، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية تتكهن بأنه يمكن أن يكون شبيهاً بشاكيرا الذي يقال أن لاعب كرة القدم كان يمارس الرومانسية منذ انفصاله عن والدة طفليه.

أعلن بيكيه ، 35 عامًا ، وشاكيرا ، 45 عامًا ، انفصالهما الشهر الماضي بعد 11 عامًا معًا.