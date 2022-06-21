شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بسبب `` نزيف حاد '' وأزمة قلبية بعد عملية في اللوزتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

توفيت ملكة جمال توجت ملكة جمال البرازيل عن عمر يناهز 27 عامًا بعد أن فشلت عملية جراحية روتينية في اللوزتين بشكل خاطئ.



وتوفيت جليسي كورييا ، من منطقة ماكاى جنوب شرق البرازيل ، في 20 يونيو / حزيران بعد أن تركتها العملية "تعاني من نزيف حاد وسكتة قلبية".

توفيت كوريا في عيادة خاصة بعد أن قضت أكثر من شهرين في غيبوبة بعد الجراحة في أبريل.

بعد خمسة أيام من العملية ، ورد أنها عانت من نزيف ونوبة قلبية.

وبعد أن أمضت 77 يومًا في غيبوبة ، ماتت أمس بحزن.

توجت ملكة الجمال ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل وملكة جمال كوستا دو سول في عام 2018.

وقالت ملكة جمال البرازيل في بيان لها: "ستبقى جليسي في الذاكرة دائمًا بجمالها المستنير وفرحها وتعاطفها".

كتب القس جاك أبرو ، الذي يعرف عائلة جليسي ، على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقاربها يعتقدون أنه حدث خطأ أثناء العملية.

تم إرسال جثتها إلى معهد الطب الشرعي لماكا لتشريح الجثة.

قال أبرو: "اختار الله هذا اليوم ليجمع أميرتنا".

"نحن نعلم أن الشوق سيكون هائلاً. لكنها الآن ستهتف للسماء بابتسامتها.

"شكرا جزيلا لكل من صلى. الرب يجازي كل صلاة حب وكل هذه الأيام معا.

"حققت هدفها وتركت إرثها من الحب فينا".

كان Gleycy نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 52000 متابع على Instagram.

بعد أن دخلت في غيبوبة - تم الاستيلاء على صفحتها من قبل الأقارب الذين استخدموها لنشر الصلاة.

غالبًا ما تحدثت عن بداياتها المتواضعة - بعد أن نشأت في فقر في البرازيل.

عملت العارضة في وظيفتها الأولى عندما كانت في الثامنة من عمرها فقط ، حيث لعبت دور أخصائية تجميل الأظافر كصالون تجميل.

وكتبت على إنستغرام: "لن نعرف أبدًا مدى قوتنا حتى يكون الخيار الوحيد هو أن نكون أقوياء".

"أنا حقًا لم أولد في مهد ذهبي ، أنا من عائلة متواضعة جدًا ، لكنني فخور جدًا بذلك ، فخور حقًا."

وقالت كاهن العائلة ليديان ألفيس أوليفيرا: "لقد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل أصيبت بنزيف.

"ذهبت إلى Unimed وتعرضت لسكتة قلبية في 4 أبريل ، ومنذ ذلك الحين كانت في غيبوبة ، بدون أي نشاط عصبي.

"ماتت".

وأضاف: "اختار الله هذا اليوم ليجمع أميرتنا. نحن نعلم أنها ستفتقد كثيرًا ، لكنها الآن ستضيء السماء بابتسامتها".

سيتم دفن جليسي في الساعة 11:30 صباحًا يوم 21 يونيو.