القصة الكاملة لأزمة ياسمين صبري مع أسرة “الشادر”.. وحقيقة استبعادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن الاتفاق على التفاصيل الأولى من مسلسل “الشادر”، وأن تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، ويخرجه سامح عبدالعزيز، تغير الأمر وفاجأت ياسمين صبري الجمهور باعتذارها عن العمل، مؤكدة أن الدور لا يناسبها، لكن خرج سامح عبدالعزيز مخرج العمل لينفي تصريحات ياسمين صبري، ويؤكد أنها لم تعتذر لكن تم استبعادها.

وأوضح سامح أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري، لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليًا بالبحث عن بديلة لها.

ما أعرب سامح عبدالعزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدًا استمرار العمل على المسلسل، وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

من ناحية أخرى، تجاهلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، البيان الذي أصدره المخرج سامح عبدالعزيز، والذي أعلن فيه أنه صاحب قرار استبعادها من مسلسله الجديد “الشادر”، وكتبت منشورًا غامضًا.

وفي أول ظهور لها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور بيان المخرج سامح عبدالعزيز، نشرت ياسمين صورة مرسومة لفتاة تمارس الرياضة، مصحوبة بتعليق: “ما نركز عليه في الخارج، هو انعكاس لما نشعر به في الداخل”.

ولم تتطرق ياسمين صبري لحديث سامح عبدالعزيز، وكانت المفارقة هي تزامن مع بيان مخرج “الشادر” انتشار شائعة تؤكد استبعاد ياسمين صبري من فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، والذي كان من المفترض تصويره قريباً، ورغم كل ما أثير حولها، فإن ياسمين صبري التزمت الصمت.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة، ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية”، الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية”، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، ودياب، ومن إخراج مرقس عادل.

أما مسلسل “الشادر”، فينتمي للدراما الشعبية، حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك على مدار 15 حلقة، ويجمع في بطولته طارق صبري وأشرف عبدالباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبدالحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج منى قطب.