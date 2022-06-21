براد بيت يعود لجمهوره في Bullet Train.. قاتل متسلسل في أسرع قطار بالعالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود النجم العالمي براد بيت، من جديد، من خلال فيلم أكشن بعنوان “Bullet Train”، وهو من أكثر الأفلام انتظاراً لعام 2022.

ومن المقرر طرح فيلم “Bullet Train” بدور العرض في 8 أغسطس المقبل، وسط ترقب شديد من جمهور النجم العالمي، بسبب شهرة براد بيت الواسعة بإجادة أدواره في أعمال الأكشن والإثارة.

ويجسد براد بيت في فيلم “Bullet Train” شخصية قاتل متسلسل بارع للغاية، وخلال مشاركته في عمليته الأخيرة، حيث تضعه مهمته الأخيرة في أسرع قطار بالعالم في اليابان، مع مجموعة متنوعة من أخطر الأعداء من جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أصدرت شركة “سوني” مقطعًا تشويقيًا جديدًا لفيلم “Bullet Train”، والذي تضمن عدداً من مشاهد الإثارة والأكشن.

ويجسد براد بيت في فيلم “Bullet Train” دور ليدي باغ، قاتل سيئ الحظ لكنه موهوب للغاية، مصمم على أداء مهمته رغم أي شيء. لكن، بطبيعة الحال، تكون للقدر خطط أخرى، حيث تضعه مهمته الأخيرة في أسرع قطار بالعالم في اليابان، مع مجموعة متنوعة من أخطر الأعداء من جميع أنحاء العالم الذين يبدو أن لديهم جميعًا نفس الهدف، والفيلم من بطولة براد بيت، ساندرا بولوك، جوي كينج، آرون تايلور جونسون، بريان تايري هنري، أندرو كوجي، هيرويوكي سانادا، ومايكل شانون، ومن المقرر طرحه 5 أغسطس.