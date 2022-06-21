أنغام تحتفل بعقد قرآن شقيقها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:52 مساءً - احتفلت الفنانة ” أنغام ” مساء أمس الإثنين بعقد قرآن شقيقها الموزع الموسيقي ” خالد سليمان ” في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل عقد قرآن شقيق أنغام والتي ظهرت بها الأخيرة برفقة عائلتها ونجليها (عمر وعبد الرحمن) .

كما ظهرت أنغام في الصور وهي لا تزال تضع الحامل الطبي الخاص بذراعها وكتفها الأيمن وذلك بعد خضوعها مؤخرا لعملية جراحية دقيقة في الكتف واليد .