أصالة تحتفل بذكرى زواجها من فائق حسن.. “من سنة ولدت من جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة أصالة على الاحتفال بمرور عام كامل على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت أصالة صورة تجمعهما معاً عبر “إنستغرام”، وعلقت على الصورة برومانسية كاتبة: “متل هاليوم من سنة ولدت من جديد.. فايق الحلم الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفسى لأستمتع بكلّ لحظة بهالحياة.. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين.. كلّ سنة وأنا معك سالمة”.

على جانب آخر، تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات بالفترة الماضية في مصر والسعودية.

كما كشفت أصالة في تصريحات تلفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت “ديو” غنائياً جديداً مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع “يوتيوب”، خلال منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت أصالة عن تحضيرها “ديو” جديداً مع المطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو “الديو” الثاني بينهما، كما كشفت عن أن أغاني ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الأغاني، وستختار ما سيتم طرحه للجمهور.

جدير بالذكر أن النجمة السورية أصالة نصري كانت قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقى فائق حسن منذ عدة أشهر، بعد نشرها صورة تجمعهما، وعلقت عليها: “من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معاً نبدأ وكاننا نولد للتو”.

وأضافت: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيّب مؤونة لغدٍ نتمنّى أن يكون دون أي ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبة التي فرحت لي وبي”.