قرار حكومي يجنّب الملكة اليزابيث الثانية الحرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر غير متوقع، قدّمت الحكومة البريطانية للملكة اليزابيث الثانية مقترحاً بأن يقتصر تقليد رفع أعلام المملكة المتحدة على المباني الحكومية البريطانية في أعياد الميلاد الملكية البريطانية، على يومَي عيد ميلاد الملكة والأمير تشارلز في كل عام، ويبدو أن الملكة وافقت على ذلك المقترح.

ونشرت صحيفة The Sun البريطانية تقريراً مفصلاً عن هذا القرار الذي يهدف إلى رفع الحرج عن الملكة وعائلتها ولحفظ ماء وجه الأمير أندرو حيث من المرجّح أن تقابَل فكرة الاحتفال رسمياً بعيد ميلاد الأمير أندرو كما جرت العادة خلال الأعوام السابقة بالكثير من الرفض، بسبب تورطه في فضيحة استغلال جنسي لقاصر، وهي الفضيحة التي أجبرته على الانسحاب من الحياة الملكية.

يُذكر أن تقليد رفع أعلام المملكة المتحدة على المباني الحكومية البريطانية في أيام أعياد الميلاد الملكية البريطانية، كان يشمل في الماضي أيام أعياد ميلاد الملكة وأفراد عائلتها، وتحديداً أيام أعياد ميلاد زوجها الراحل الأمير فيليب، أبناء الملكة الأربعة، الأمير تشارلز والأمير أندرو ، والأمير إدوارد، والأميرة آن، وكذلك كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، وصوفي كونتيسة وسكس زوجة الأمير إدوارد، والأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا، وترتيبه الثالث في ولاية العرش البريطاني، وزوجته كيت ميدلتون.