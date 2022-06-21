هدية مميّزة من بريانكا شوبرا لـ نيك جوناس في عيد الأب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان الأميركي، نيك جوناس، بيوم الأب الأول له مع ابنته “مالتي”، يوم الأحد، بهدية جميلة من زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، حيث أحبت الأخيرة أن تقوم بإهدائه شيئاً يطابق ما ترتديه ابنتهما.

وفي التفاصيل، شاركت شوبرا، صاحبة الـ39 عاماً، صورةً عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت فيها ابنتها ذات الـ5 أشهر، وزوجها جوناس وهما يرتديان حذاءين رياضيين متطابقين، كما ظهر في الصورة “نيك” وهو يحمل الطفلة الصغيرة، التي كانت ترتدي فستاناً كستنائياً، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: “يوم أب أول سعيداً يا حبيبي..أن أشاهدك مع ابنتنا الصغيرة هو أعظم فرحي.. يا له من يوم رائع للعودة إلى المنزل.. أحبك”.

وكان لافتاً على هذين الحذاءين المتطابقين، أن حذاء الأب ذي الـ29 عاماً، والبالغ سعره 80 دولاراً، كان مكتوباً عليه: “MM’s Dad” (والد مالتي)، بينما كان مكتوباً على حذاء الطفلة “MM” وهما الحرفان الأولان من اسمها؛ لأن اسمها الأوسط هو ماري، كما ارتدت “مالتي” فوق حذائها الرياضي خلخالاً ذهبياً صغيراً.

من جهته، نشر جوناس الصورة نفسها على حسابه، وشكر زوجته على الحذاء الرياضي المذهل، واصفاً إياه بأنه جعلهما لدى ارتدائه أبًا وابنته.

وأعلن جوناس وشوبرا عن وصول “مالتي” في 21 يناير ببيان مشترك نصه: “يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق أم بديلة. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا.. شكراً جزيلاً”.

وقد اختار الزوجان اسم “مالتي” لطفلتهما، وهو من أصل هندي سنسكريتي، ويعني “زهرة عطرة”، أو “ضوء القمر”.

وقبل أيام، حرصت النجمة على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها مادو شوبرا، عبر حسابها على “إنستغرام”، من خلال استعراض إحدى اللحظات العفوية بين والدتها وابنتها الصغيرة، إذ شاركت صورة جديدة لوالدتها “مادو”، التي ظهرت وهي تحمل حفيدتها الصغيرة.

وكتبت بريانكا شوبرا، في تعليقها على الصورة: “عيد ميلاد سعيداً ماما.. نرجو أن تبتسمي دائمًا تلك الابتسامة.. أنتِ تلهمينني كثيرًا بحماسك للحياة وخبراتك كل يوم.. كانت جولتك الأوروبية المنفردة أفضل احتفال بعيد ميلاد رأيته منذ فترة.. أحبك من هنا وحتى القمر”.