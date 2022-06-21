كيفن هارت يدخل عالم الوجبات السريعة.. أصبح نباتياً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت افتتاح مطعمين للوجبات السريعة، لكنّ هذين المطعمين ليسا كغيرهما من المطاعم، فهما يقدمان الوجبات النباتية فقط بنسبة 100%، بما في ذلك الوجبات الرئيسية والساندويتشات والسلطات والمشروبات، وبين هارت موقع المطعم الأول الذي يقع بحي ويستشر بلوس أنجلوس، فيما لم يحدد المكان الذي سيدشن فيه المطعم الآخر، لكنه غالباً سيكون في هوليوود.

ودعا هارت الجميع إلى تجربة طعامه الفريد، عندما وجه رسالة لهم عبر الموقع الإلكتروني، الذي دشنه باسم مطعمه الجديد، وقال في رسالته: “لقد أسست (Hart House) لخلق تجربة جيدة تجمع بين متعة الاجتماع معاً على الطعام، وقوة الهدف، قام طهاتنا وأعضاء فريقنا المذهلون بإعداد قائمة نباتية 100%، تقدم نكهة لا يمكن تصديقها، أعلم أنك ستحبها”.

وبأسلوبه الساخر، أعلن هارت أنه رغم كونه شخصاً نباتياً، وكذلك مطعمه، فإنه لا يشترط على زبائنه هذا الأمر، وسيقدم لهم وجبات البرغر اللذيذة.

وكان كيفن يريد افتتاح مطعمه قبل عامين عندما بدأ بتجهيز قائمة الطعام الخاصة به، لكنه اضطر لتأجيل الأمر بسبب جائحة “كورونا”، واستماعاً لنصيحة رجل الأعمال وعالم الحاسوب آندي هوبر، الذي نصحه بعدم افتتاح مشروعه خلال حلول “الجائحة”.

ووفق ما نقلت مجلة لوس أنجلوس، فإن هارت استطاع جذب أحد أشهر الطهاة في العالم لمطعمه، هو الشيف مايكل سالم، الرئيس السابق لابتكار الطهي في سلسلة مطاعم “برجر كنج”.

فيما أشار الكوميدي الأميركي الشهير إلى أن الفريد في مطعمه الجديد، هو أن من يعد الطعام للنباتيين هم أشخاص نباتيون بالأصل، لذلك قاموا بتنسيق قائمة متكاملة من الطعام بنكهات مميزة.

فيما بين الشيف مايكل سالم أن المنتجات التي تقدم في المطعم ستشجع الجميع على مشاركتها مع أصدقائهم، وسيشعر النباتيون بتحسن كبير بعد تناولها.

ولا يتميز الطعام الذي يقدم بكونه نباتياً فقط، فإضافة لذلك هو خالٍ من الهرمونات والألوان الاصطناعية والمواد الحافظة وشراب الذرة العالي الفركتوز، لذا فإنه يعتبر طعاماً صحياً مثالياً.

من الجدير ذكره، أن الممثل الكوميدي العالمي، كيفن هارت، استطاع أن يسجل اسمه كأول سفير لشؤون جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، وهو الأمر الذي دفعه لبدء تعلم اللغة العربية.

وخلال زيارته الأخيرة لأبوظبي، نشر العديد من الصور والفيديوهات، في حسابه على “إنستغرام”، بين من خلالها مدى استمتاعه باكتشاف جزيرة ياس بأبوظبي.