شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح المصري يقبل عروض مسرح الطفل فى دورته الـ 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل على أن المهرجان في دورته المقبلة سيقبل عروض مسرح الطفل من كل الجهات الإنتاجية سواء الحكومية أو الخاصة أو المستقلة وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمهرجان .

وأضاف رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل بأن المهرجان أيضا لا يستبعد العروض التي شاركت في أي مهرجانات مسرحية أخرى ، فلا يوجد شرط في لائحة المهرجان بذلك ، والمهم فقط أن تنطبق بقية الشروط التي أعلناها علي العمل المتقدم للمشاركة ، ونقبل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022.

المهرجان القومي للمسرح المصري، هو مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة ، وهدف المهرجان هو عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن