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إيما ستون تبيع منزلها في ماليبو مقابل 4 ملايين دولار

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القاهرة - سامية سيد -  

كسبت النجمة العالمية إيما ستون أكثر من السعر الذي طلبته بعد بيع منزلها الرائع في ماليبو مقابل 4.4 مليون دولار، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 33 عاما قد طرحت المنزل فى الأصل فى السوق بسعر قدره 4.2 مليون دولار، لكن العرض النهائى جاء أعلى بكثير بعد أن قام 5 مزايدين بمتابعة العقار، وانتهي المزاد، على 4.4 مليون. 

 

Sold! Emma Stone sold her three-bedroom Malibu home with 1,800 square feet for $4.4 million to an unnamed buyer, according to the Wall Street Journal

 

واشترت ستون المنزل لأول مرة في عام 2018 ، بعد عام من فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في المسرحية الموسيقية الشهيرة La La Land.

 

That was fast: Stone had a swift sale, as the deal closed just a month after the Malibu house went on the market. She earned about $200,000 over the original list price; seen in May in New York City

 

وكان فيلم Cruella قد فاز بجائزة الأوسكار أفضل أزياء، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.

 

Incredible vista: A brick-lined patio area boasts a stunning view of the Pacific Ocean

 

Perfect view: A dining room in the home sits adjacent to an outdoor patio

وعقب نجاح الفيلم منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

Sleek: The Cruella star's house, which has been renovated in recent years, has a state-of-the-art kitchen

Stunning: A master bedroom in the home has a panoramic view of the Pacific Ocean

Minimalist: A bathroom in the home includes a rain shower and standalone tub

 

Simple style: A shower in the bathroom has a glass door with gold fixtures

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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