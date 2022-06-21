شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون تبيع منزلها في ماليبو مقابل 4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كسبت النجمة العالمية إيما ستون أكثر من السعر الذي طلبته بعد بيع منزلها الرائع في ماليبو مقابل 4.4 مليون دولار، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 33 عاما قد طرحت المنزل فى الأصل فى السوق بسعر قدره 4.2 مليون دولار، لكن العرض النهائى جاء أعلى بكثير بعد أن قام 5 مزايدين بمتابعة العقار، وانتهي المزاد، على 4.4 مليون.

واشترت ستون المنزل لأول مرة في عام 2018 ، بعد عام من فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في المسرحية الموسيقية الشهيرة La La Land.

وكان فيلم Cruella قد فاز بجائزة الأوسكار أفضل أزياء، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.