شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يحصل على وسام الشرف لجائزة أوروك الدولية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أمانة جائزة أوروك الثقافية الدولية التي تمنحها دولة الأردن للمميزين والمثقفين في الوطن العربى، منح النجم مصطفى شعبان وسام الشرف للجائزة، وهى الجائزة التى تمنح للشخصيات المؤثرة والفعالة فى عام 2022.

يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم العام الماضى مسلسل "دايما عامر" بطولة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

وتدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، ويعمل مشرفا اجتماعيا في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وبحكم عمله يقوم بمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم وخلافاتهم داخل المدرسة، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يتعرض لها الطلاب في تلك المرحلة العمرية، والفروق الفكرية بينهم وبين عائلتهم وطريقة التعامل السليم بينهم.

وكان قد تعاقد الفنان مصطفى شعبان مؤخرا على مسلسل جديد بعنوان «بابا المجال»، من إخراج أحمد خالد، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2023، والمسلسل ينتمي للدراما الشعبية، في إطار من الإثارة والحركة.