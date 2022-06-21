حورية فرغلي تثير الجدل حول ارتباطها عاطفيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:51 مساءً - أثارت الفنانة ” حورية فرغلي ” حالة من الجدل بين المتابعين حول ارتباطها عاطفيا والتي أشارت إليه في تعليق لها بخصوص هذا الأمر .

حيث تلقت حورية فرغلي سؤالا من الفنان ” محمد عيد الصغير ” في تعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على فيس بوك عما إذا كانت مرتبطة .

فقال محمد عيد الصغير : ” انتي مرتبطة ؟ ” .. لترد عليه الفنانة حورية فرغلي قائلة : ” للأسف ” .

وأثار رد حورية فرغلي تساؤلات المتابعين حول حقيقة ارتباطها مع تمنياتهم لها بالسعادة في حياتها .. والبعض اعتقد أن تعليقها بهدف المزاح .