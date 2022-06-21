كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:51 مساءً - أثارت الفنانة ” حورية فرغلي ” حالة من الجدل بين المتابعين حول ارتباطها عاطفيا والتي أشارت إليه في تعليق لها بخصوص هذا الأمر .
حيث تلقت حورية فرغلي سؤالا من الفنان ” محمد عيد الصغير ” في تعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على فيس بوك عما إذا كانت مرتبطة .
فقال محمد عيد الصغير : ” انتي مرتبطة ؟ ” .. لترد عليه الفنانة حورية فرغلي قائلة : ” للأسف ” .
وأثار رد حورية فرغلي تساؤلات المتابعين حول حقيقة ارتباطها مع تمنياتهم لها بالسعادة في حياتها .. والبعض اعتقد أن تعليقها بهدف المزاح .
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي تثير الجدل حول ارتباطها عاطفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.