شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب العلاقة المتوترة بين السندريلا وسيدة الشاشة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن العلاقة بين الفنانة القديرة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، والفنانة الراحلة سعاد حسنى السندريلا، على ما يرام ولكن كان هناك ما يشبه النفسنة الفنية بين النجمتين والمخرج الكبير الراحل سمير سيف كشف لليوم السابع في لقاء خاص معه قبل رحيله عن موقف يثبت لنا ذلك وهو أن سعاد حسني كانت قد قالت له في يوم من الأيام أثناء التصوير معه فى أحد أفلامه أنا قد جرحت نفسيًا عندما استمعت للقاء تليفزيوني لفاتن حمامة وكانوا قد سألوها عن أهم الممثلات الجدد الموهوبات على الساحة الفنية وقتها فقالت سيدة الشاشة عددًا من الممثلات من بينهن زيزي البدراوي ولكنها لم تذكر اسم سعاد حسني وهذا الأمر أغضب سعاد حسني جدًا.

وفسر المخرج الكبير سمير سيف هذا الموقف بأنه كانت هناك غيرة فنية ودائمًا النجم أو النجمة في السينما لا يذكر اسم منافسه نهائيًا ولذلك لم تذكر سيدة الشاشة اسم سعاد حسني ، وقال سيف أيضا : فاتن حمامة ممثلة بها صنعة في أدائها وهذا ليس عيبًا فدائمًا تجد عينيها مثقفة حتي وهى تجسد دور فلاحة مثلاً على عكس سعاد عينيها تتغير وتعطيك البساطة مثلاً وهي تجسد دور فلاحة بسيطة أو فتاة من طبقة فقيرة ولديها قدرة علي التلقائية في الأداء برغم أنها ليست من الممثلين الذين يبكون بكاء طبيعيًا فدائمًا كانت تستخدم الجلسرين في أدائها أما سعاد فكانت لديها صدق في كل ما تقدمه .



فاتن وسعاد وسمير

وكان قد أشار سيف في حديثه أيضا أنه يتحدث بموضوعية شديدة كمخرج وهو يقدر سيدة الشاشة ويحبها على نفس الدرجة التى يحب فيها سعاد حسني وأنه كان لديها مشروع بينه وبين فاتن حمامة خاصة بعدما سمعت عنه وشاهدت له فيلم "دائرة الانتقام" وقالت بعد مشاهدته: الفيلم حلو بس المخرج أمريكاني زيادة عن اللزوم وبعدها كنا سندخل سويًا مشروعا سينمائيا لكنه لم يتم بسبب أن برجي لم يتوافق مع برج سيدة الشاشة فهي كانت تؤمن بالأبراج لأنها في أول لقاء بيننا قالت لي ما هو برجك فقلت لها: العقرب فغاضت ملامحها وقتها.

يذكر أن سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة لم تجتمع في أي عمل فني بـ"سندريلا السينما" الفنانة سعاد حسني وكان قد حاول المخرج الراحل محمد خان الجمع بينهما في أحد أفلامه بأن يكون صاحب أول عمل سينمائي يجمع بين النجمتين، ففكر أن يجمعهما في فيلم "أحلام هند وكاميليا" ورغم أن كلاً منهما وافقت على الفكرة في البداية، واختار خان لسعاد دور كاميليا واسند دور هند لفاتن، إلا أن الحلم تحول لسراب، واضطر خان للاستعانة بالفنانة نجلاء فتحي والفنانة عايدة رياض لتقديم الفيلم.