شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد رجاء: "القاهرة مكة" قريبًا بعد 11سنة سعى وانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست محمد رجاء عن مواجهته العديد من التحديات قبل خروج فيلم "القاهرة مكة" بطولة النجمة منى زكى للنور، حيث كتب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بعد أكتر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوايز سيناريو ومحاولات للإنتاج وعشم وإحباط.. "القاهرة مكة" بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم وإنتاج الاستاذ محمد حفظي وإخراج الاستاذ هاني خليفة.



محمد رجاء

وانتهى صناع فيلم "القاهرة مكة" من تصوير العمل بين مصر والسعودية، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه العمل حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها.

ويخوض السيناريست محمد رجاء تجربته السينمائية الأولى في فيلم "القاهرة مكة" بعد كتابته عدد من المسلسلات خلال السنوات الماضية أبرزها "قيد عائلى" الذى شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، "بالحجم العائلى" بطولة النجم يحيى الفخرانى، "الحساب يجمع" بطولة النجمة يسرا، ومشاركته في كتابة "الطوفان"، "فوق مستوى الشبهات" وغيرها من الأعمال الدرامية.

وينتظر محمد رجاء عرض مسلسله الجديد "420 دقيقة" المكون من 6 حلقات ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، آلاء سنان، وإخراج هانى خليفة، وتدور أحداث العمل فى في إطار اجتماعي تشويقى.