شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "potato" يشارك فى مهرجان الداخلية السينمائي الدولي بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصري "potato" بمهرجان الداخلية السينمائي الدولي والذي أنطلق يوم الأحد الماضي ، وسيعرض الفيلم اليوم الثلاثاء، والفيلم بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

وقال المخرج محمد البدري لليوم السابع أنه استوحى فكرة الفيلم من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، وتابع العنصر الأساسى لتمسكى بفكرة الفيلم هى اللوحة نفسها، فهماك كم من التفاصيل المرسومة ولا يوجد أى مبرر منطقى يتلاءم مع البيئة والأشخاص، تفاصيل جعلت منى شخص فضولى لإيجاد أى رابط درامى حتى أستطيع أن أضع قصة درامية محبوكة .

انطلقت مساء الأحد الماضي بولاية نزوى العُمانية فعاليات مهرجان الداخلية السينمائي الدولي، بمركز نزوى الثقافي، والمقام تحت رعاية محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح، بالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، خلال الفترة من 19 إلى 22.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام السلطاني وعرض فيلم مدن التراب بين عمان والمغرب للمخرج العالمي داوود أولاد السيد، وعرض لقطات من الأفلام المشاركة.

وقال محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام، نحن ندعم كل حراك ثقافي، وفكرة إقامته المهرجات في محافظة الداخلية بما تتميز من مقومات ومفردات تراثية وتاريخية وطبيعية تعرِّف المشاركين سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارجها وخصوصا المخرجين من الدول العربية بتلك المقومات التي قد تكون فكرة لمشاريع تصوير وإنتاج أفلام تستغل تلك المواقع وتعزز من وجود الجانب المميز في تلك الطبيعة عبر أفلام عربية .