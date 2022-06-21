شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز بول هاجيس الحائز على الأوسكار بتهمة الاعتداء الجنسي بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجز المخرج السينمائي الكندى بول هاجيس الحائز على جائزة الأوسكار في إيطاليا بسبب إدعاء بـ اعتداء الجنسي وإحداث إصابة خطيرة، وفقًا لبيان صادر عن المدعين المحليين وفريقه القانوني، وفقا للتقرير الذى نشر على CNN.

حيث تواجد لمخرج وكاتب السيناريو الكندي البالغ من العمر 69 عامًا، والذي فاز بجائزتي أوسكار عن فيلم الدراما الإجرامي لعام 2004 " Crash" ، في البلاد لحضور مهرجان سينمائي محلى يبدأ اليوم الثلاثاء في أوستوني، وهي بلدة سياحية في منطقة جنوب إيطاليا.

وأكد المدعون العامون في بلدة برينديزي القريبة في بيان إنهم أصدروا مذكرة توقيف باحتجاز رجل كندي يبلغ من العمر "70 عاما" يُعرف باسم "بي.إتش"، وكان يقيم في أوستوني.

وقالوا: "الرجل المشتبه به خطير حيث قام بارتكاب جرائم عنف جنسي وإصابة بالغة، بشابة أجنبية".



Paul Haggis

ومن جهتها صرحت بريا تشودري، محامية هاجيس، لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "واثقة من عدم صحية جميع الإدعاءات ضد السيد هاجيس"، وأشارت في رسالتها إلى أن القانون الإيطالي يمنعها من مناقشة الأدلة.

وأضافت تشودري: "إن هاجيس بريء ومستعد للتعاون الكامل مع السلطات حتى تظهر الحقيقة بسرعة".

وقالت محامية هاجيس في إيطاليا، ميشيل لافورجيا ، في بيان صحفى: "بول هاجيس موجود حاليًا في أوستوني، بمنزله ، تحت" الاحتجاز "بأمر من المدعي العام في برينديزي، ونحن في انتظار استدعاء القاضي للتحقيقات الأولية من أجل استجواب الحجز وتقديم روايتنا للوقائع ".