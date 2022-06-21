فنان مصري يعلن عودته إلى زوجته بعد شهر من الانفصال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:51 مساءً - أعلن الفنان ” حسام الجندي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عودته إلى زوجته الممثلة وعارضة الأزياء التونسية ” منال الحمروني ” بعد مرور شهر على إعلانه انفصالهما .

وتضمن المنشور صورة تجمع حسام الجندي بزوجته وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن حبه وتقديره لها فقال : ” الأول أنا بشكر كل صحابى وكل زمايلى اللى دعمونى وكلمونى .. أنا بجد مش عارف اشكركم ازاى ” .

وتابع : ” وبشكر مراتى حبيبتى إنها استوعبت الموقف ده وتعاملت معاه .. واحب أقولك حبك واهتمامك ظهر اوي فى الموقف الصعب ده وانك اتعاملتى كإنه شئ لم يكن وخليتى بالك من إبننا وكل الأمور مشيت كأنى موجود بالظبط ” .

وأضاف حسام الجندي : ” بشكرك منال حبيبتى واسف على أى ألم سببتهولك .. في النهاية الحب أكبر من أى خلاف حتى لو كان كبير وأكبر من أى سوء تفاهم ” .

وأكمل : ” اسف إنى تعبتكم معايا وعيشتكم تفاصيل خاصة المفروض مادوشكوش بيها .. والحمد قدر الله وما شاء فعل والموقف ده بين لى ناس كتير قوى .. حبيت زى ما طلعت وكتبت إنى انفصلت، حبيت أقول إننا رجعنا الحمد لله ” .