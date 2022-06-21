أصالة تحتفل بعيد زواجها الأول بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:51 مساءً - احتفلت الفنانة السورية ” أصالة ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام بمرور عام على زواجها من الشاعر العراقي ” فائق حسن ” .

فنشرت أصالة صورة تجمعها بفائق حسن وجهت من خلالها رسالة بكلمات رومانسية أعربت من خلالها عن حبها له وسعادتها بعلاقتهما .

فكتبت قائلة : ” متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظه بهالحياة ” .

وتابعت أصالة : ” الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين .. كلّ سنة وأنا معك سالمة ” .