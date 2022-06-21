كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:51 مساءً - شاركت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو احتفلت من خلاله بعيد زواجها ال 22 . وظهرت أحلام في الفيديو برفقة زوجها ” مبارك الهاجري ” وهي تسأله : (كام سنة) .. ليرد عليها زوجها وهو محتضنا إياها قائلا : (22 سنة .. العمر كله يا فرحتي .. الله يطول عمرك ويسلمك ” . وأرفقت الفنانة أحلام مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : ” ربي لا يحرمني منك يا نور قلبي وعيني ” .

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها من مبارك الهاجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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