إسعاد يونس تكشف عن ضيوف أولى حلقات الموسم الجديد من "صاحبة السعادة"

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، موعد عودة برنامجها الشهير صاحبة السعادة، على شاشة dmc، والذي تستضيف من خلاله عددًا من نجوم المجتمع وأنه سوف يعود بعد عيد الأضحى.



وردت إسعاد يونس على سؤال أحد متابعيها على ستوري حسابها بـ انستجرام، قائلة: بعد العيد إن شاء الله، وهستضيف ليلى زاهر وهشام جمال في الموسم الجديد.

كما وجّه أحد الجمهور سؤالًا لـ إسعاد يونس، قائلًا: لماذا لا تستضيفي الزعيم عادل إمام في البرنامج؟، وردت قائلة: أتمنى ذلك لأنه مُقل جدًا في الظهور مؤخرًا مع إنه صاحب الفضل في إطلاق لقب إسعاد مصر على شخصي الضعيف.

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، ظهرت مؤخرا في تكريم المركز القومي للسينما مع الفنانة ليلى علوي، ومنحت لجنة التحكيم جوائزها الخاصة للفنانين الكبار لقبولهم أدوارًا صغيرة أدوها بتميز، وذلك عن دورهما في فيلم 200 جنيه، كما منحت لجنة التحكيم 3 شهادات تقدير لكل من المخرج مازن صلاح عن فيلم واجب مُحسن، والمخرجة حنان راضي عن فيلم وطن الاختيار، والممثلة هبة عبدالغني، عن دورها في فيلم لما كان البحر.

واختتمت فعاليات الدورة الـ 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت عنوان السينما إبداع لا يتوقف، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وكان يترأس هذه الدورة الناقد كمال رمزي، وشهد الحفل تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واسم الراحل كامل التلمساني.