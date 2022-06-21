رسالة رومانسية مؤثرة من أصالة لزوجها في عيد زواجهم

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

احتفلت الفنانة أصالة، بعيد زواجها الأول عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها.



وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظه بها الحياة.. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين.. كلّ سنة وأنا معك سالمة".

من ناحية اخري تعيش الفنانة السورية أصالة، حالة من النشاط الفنى، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية فى مصر والسعودية، وتحدثت أصالة فى تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت أصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثاني بينهما، كما كشفت عن أن أغاني ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور.