في هذا الموعد.. كاظم الساهر يلتقي بجمهوره في لبنان

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

أعلن الفنان كاظم الساهر، عن موعد حفله القادم والذى من المقرر أقامته في لبنان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".



ونشر الفنان كاظم الساهر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: "حفل كاظم الساهر في بيروت 15 يوليو ".

والجدير بالذكر أن كاظم الساهر قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

والجدير أن كاظم الساهر طرح مؤخراً ألبوم "كتاب الحب"، وضم الألبوم 17 أغنية هم:"فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ في حياتي، كوني إمرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".