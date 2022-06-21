الأمير المجدد.. وثائقي من إنتاج "MBC مصر" عن الأمير محمد بن سلمان

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أعدت شبكة قنوات " MBCمصر" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الأمير المجدد"، تناول الفيلم مسيرة الأمير محمد بن سلمان منذ ولايته للعهد، ويسلط الفيلم الضوء على إنجازاته ورؤيته 2030 للمملكة التي انعكست على المجتمع السعودي والعربي وغيرت كثيرا من نظرة العالم للمملكة.



كما تناول الفيلم الوثائقي "الأمير المجدد"، الذى انتجته وحدة الأفلام الوثائقية بقنوات " MBCمصر" دور الأمير الشاب في تطوير اقتصاد المملكة وتحويلها من بلد نفطي فقط إلى بلد متنوع المصادر في الإنتاج والاستثمار مثل الزراعة والسياحة والترفيه والتصنيع وغيرها.

وكشف الفيلم عن خطة الأمير الشاب لتمكين المرأة السعودية ودعمها لنيل حقوقها فى مواجهة العادات والتقاليد القديمة التى منعتها من أبسط تلك الحقوق.

كذلك سرد الفيلم دور ولى العهد في مواجهة التطرف والإرهاب وتجديد الخطاب الدينى في المملكة ووقف التيار المتشدد من أجل ترسيخ صورة حقيقة للدين الإسلامي الوسطى الصحيح بعيداً عن الغلو والتطرف.

كما سرد الفيلم أبرز المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها بالمملكة مثل مدينة العلا الأثرية ومشروع نيوم العملاق وغيرها من مشروعات وبرامج خدمة السائحين والزائرين مثل موسم الرياض وخدمات الحج والعمرة وغيرها من مشروعات تُطلق نهضة عمرانية شاملة انجزها الأمير محمد بن سلمان خلال فترة ولايته للعهد.

وشمل الفيلم الوثائقي ظهور 14 شخصية من المفكرين والسياسيين والمثقفين فى مختلف المجالات الفنية والثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية وكان ابرزهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ود.مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والقس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ود. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، ود.عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم.

يُعرض الفيلم الوثائقي "الأمير المُجدد" على شاشة "MBC مصر".