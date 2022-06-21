مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. أناقة وجمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالتها الجريئة في جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وتألقت مايا في الصور ببنطلون وقميص بدون أكمام من اللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بقفازات من اللون نفسه غطت ذراعيها بالكامل، ونظارة كبيرة أعطت إطلالتها طابعًا خاص.

ولاقت صور مايا دياب تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث نالت الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بإطلالتها الجديدة.

وكانت مايا دياب قد أطلقت منذ فترة أحدث أعمالها الغنائية كليب “إمي يا إمي”، الذي تَناولت من خلاله مشاكل الولادة المبكرة.

وقالت دياب عن الأغنية: “من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة”.

وتابعت: “إمي يا إمي أغنية بقدمها لكل أم عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص”.